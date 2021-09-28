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Мэрия Екатеринбурга выставит на торги ансамбль исторических зданий за 145 миллионов

28 сентября 2021, 09:51
Фото: 1МI
Архитектурный ансамбль из нескольких исторических зданий в районе полпредства в Екатеринбурге мэрия города решила выставить на торги. Предполагается выручить с реализации порядка 145 миллионов.

Несколько зданий в районе полпредства, которые будут выставлены на аукцион в Екатеринбурге, относятся к памятникам архитектуры. Депутаты гордумы решили продать их за 145 миллионов рублей, аренда же этих помещений может приносить в год порядка 10 миллионов в казну уральской столицы, сообщает E1.

Сейчас зданиями ансамбля пользуются несколько организаций. Например, здание площадью около 670 квадратных метров безвозмездно использует Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, а по соседству расположилась «Организации по содействию развития уральского минералогического музея, семьи и детей».

Общая площадь архитектурного комплекса составляет порядка 1700 квадратных метров.

Вместе с этими зданиями мэрия планирует продать еще несколько узнаваемых памятников архитектуры и объектов культурного наследия.

Напомним, летом 2021 года бизнесмен купил 5-этажное общежитие вместе с жильцами. В доме сейчас проживает около 100 семей без прописки.

Бизнесмен за 1,5 млн рублей купил общежитие с жильцами в поселке под Нижним Тагилом
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