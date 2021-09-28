Мэрия Екатеринбурга выставит на торги ансамбль исторических зданий за 145 миллионов

Несколько зданий в районе полпредства, которые будут выставлены на аукцион в Екатеринбурге, относятся к памятникам архитектуры. Депутаты гордумы решили продать их за 145 миллионов рублей, аренда же этих помещений может приносить в год порядка 10 миллионов в казну уральской столицы, сообщает E1.