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Народному учителю РФ Татьяне Игошиной из Нижнего Тагила исполнилось 80 лет

28 сентября 2021, 14:07
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Сегодня 28 сентября народный учитель РФ Татьяна Игошина отмечает 80-летний юбилей. Несмотря на возраст, она планирует написать книгу и отправиться в путешествие.

Поздравления учитель физики приняла от главы города Владислава Пинаева, представителей управления образования, профсоюзного комитета и администрации Дзержинского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Вы уникальный человек и великолепный педагог. Для города является большой честью, что такой учитель живет и работает здесь, подчеркнул мэр.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Сама Татьяна Игошина проработала учителем 58 лет. Она не собирается останавливаться на этом. Недавно преподаватель завершила официально карьеру, однако она планирует написать книгу воспоминаний, а также совершить путешествие.

Она рассказывает, что каждый ее день загружен.

Утром я еду в сад, перерабатываю урожай, занимаюсь цветами. Кроме того, успеваю помогать моим ученикам и в свободное время много читаю,говорит Татьяна Игошина.

Напомним, что учитель физики Татьяна Алексеевна Игошина удостоена почетного звания «Народный учитель Российской Федерации» (Указ Президента Российской Федерации от 04.10.2013 г № 760), почетного звания «Заслуженный учитель РФ» (1980 год). Также она имеет знаки отличия и грамоты за хорошую работу.

#Юбилей#Учитель#Нижний Тагил#Общество
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