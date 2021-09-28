Народному учителю РФ Татьяне Игошиной из Нижнего Тагила исполнилось 80 лет

Поздравления учитель физики приняла от главы города Владислава Пинаева, представителей управления образования, профсоюзного комитета и администрации Дзержинского района, сообщает пресс-служба мэрии.
Вы уникальный человек и великолепный педагог. Для города является большой честью, что такой учитель живет и работает здесь, подчеркнул мэр.
Сама Татьяна Игошина проработала учителем 58 лет. Она не собирается останавливаться на этом. Недавно преподаватель завершила официально карьеру, однако она планирует написать книгу воспоминаний, а также совершить путешествие.
Она рассказывает, что каждый ее день загружен.
Утром я еду в сад, перерабатываю урожай, занимаюсь цветами. Кроме того, успеваю помогать моим ученикам и в свободное время много читаю,говорит Татьяна Игошина.
Напомним, что учитель физики Татьяна Алексеевна Игошина удостоена почетного звания «Народный учитель Российской Федерации» (Указ Президента Российской Федерации от 04.10.2013 г № 760), почетного звания «Заслуженный учитель РФ» (1980 год). Также она имеет знаки отличия и грамоты за хорошую работу.