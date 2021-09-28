Нулевыми остались показатели при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 сентября

Напомним, на прошлой неделе два раза были зафиксированы превышения ПДК в Нижнем Тагиле. 23 сентября был обнаружен диоксид азота с превышением предельно-допустимой концентрации в 1,5 раз — 0,3 мг/м3. А 25 сентября в 3,7 раза превысили ПДК значения сероводорода — 0,03 мг/м3.