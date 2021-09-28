Пьяный курьер убил коллегу из-за наркотиков и спрятал труп в лесу в Екатеринбурге

По версии следствия, в конце июня 2021 года в лесном массиве в районе улицы Косотурская в Екатеринбурге двое знакомых и коллег распивали спиртное, после чего между ними произошла ссора, сообщает старший помощник главы СКР по Свердловской области Александр Шульга.