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Среди привитых против COVID-19 тагильчанан будут разыграны призы

28 сентября 2021, 13:05
Фото: 1МI
Конкурс проводится среди жителей Нижнего Тагила, привившихся против коронавируса. Объявление победителей первого розыгрыша призов состоится 1 октября 2021 года.

Первый розыгрыш состоится 1 октября 2021 года среди тех тагильчан, что поставили себе прививку с 25 сентября по 1 октября (первый компонент двухкомпонентной вакцины) против коронавируса или однократно «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба мэрии.

Среди призов будут разыгрываться билеты в филармонию, драмтеатр, цирк, ФОК «Президентский». Тагильчане смогут сходить в поход выходного дня или провести время на базе отдыха «Спартак».

Напомним, Минздрав Свердловской области обсуждает возможность тестирования местного лекарства от коронавируса и ОРВИ на детях и подростках.

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#Призы#Розыгрыш билетов#Нижний Тагил#Конкурс#Коронавирус#Здоровье
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