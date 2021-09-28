Тагильчанин проколол шины авто и срезал провода киоску после отказа от услуг аренды

Сначала сотрудники киоска «Уральские дачи» брали в аренду у арендатора Владимира помещение по улице Краснознаменная, 90 в Нижнем Тагиле. Потом владелец земли разделил участки и арендаторы решили производить выплаты напрямую собственнику. Это не понравилось Владимиру, поскольку он потерял прибыль, а с бывшими субарендаторами они теперь просто соседи и оплачивают счета за электроэнергию по одному счетчику.