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Тело женщины найдено в служебном помещении отдела полиции в Сысерти

28 сентября 2021, 13:46
Фото: 1MI
В служебном помещении отдела полиции в Сысерти найдено тело местной жительницы. Инцидент произошел 27 сентября 2021 года.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Женщина 1970 года рождения была доставлена в дежурную часть нарядом Росгвардии из продуктового магазина. Ее подозревали в хищении бутылки водки, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что ранее погибшая уже была судима за побои и кражу. В этот раз она подозревалась в мелком хищении. Задержанная была помещена в помещение, в отношении нее составлен протокол. Планировалось, что на следующий день она будет доставлена в суд.

В какой-то момент женщина почувствовала боль в области груди. На место, по словам Горелых, сразу была вызвана скорая помощь. Врачи осмотрели пациентку, поставили ей укол, но госпитализировать не стали. Через некоторое время при обходе камер она была обнаружена без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится проверка, по её итогам будет принято обоснованное решение,отметил полковник Горелых.

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#Полиция#Сысерть#Смерть#Происшествия
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