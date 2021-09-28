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Труп курьера в лесу и смерть после драки в магазине. Итоги дня в Свердловской области

28 сентября 2021, 14:05
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 28 сентября.

Мужчину, который случайно убил покупателя в магазине «Магнит», разыскивают правоохранители. ЧП произошло в Екатеринбурге в июне этого года. Судя по записям камер видеонаблюдения, во время возникшего конфликта злоумышленник ударил пострадавшего по голове, после чего скрылся. Второй участник потасовки был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, он умер от последствий удара в августе.

В «Магните» уралец после ссоры с покупателем убил его одним ударом
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Рабочий упал с крыши здания в центре Нижнего Тагила на проспекте Ленина. Там он оказался по непонятным причинам, так как должен был заниматься уборкой территории. Мужчина доставлен в больницу, у него травмированы ноги. На место ЧП выезжала полиция, проводится расследование.

Рабочий сорвался со здания в центре Нижнего Тагила
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Очевидцев смертельного ДТП в Нижнем Тагиле на улице Лисьегорская разыскивает полиция. 81-летняя пенсионерка, переходившая дорогу в неположенном месте, погибла под колесами автомобиля «КИА». Авария произошла 9 сентября.

Очевидцы смертельного ДТП на Лисьегорской разыскиваются в Нижнем Тагиле
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Курьер из службы доставки обвиняется в убийстве своего коллеги после ссоры при распитии спиртного и поиска «закладки» в Екатеринбурге. По версии следствия, обвиняемый заподозрил, что его знакомый нашел наркотики и присвоил себе. Подозреваемый избил коллегу, а затем задушил и спрятал труп в лесу. Тело погибшего удалось идентифицировать спустя несколько месяцев.

Пьяный курьер убил коллегу из-за наркотиков и спрятал труп в лесу в Екатеринбурге
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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