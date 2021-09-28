Прежде всего пациенту надо знать, что никакой боли он не почувствует, максимум чувство небольшого жжения при введении препарата, поскольку он содержит анестетик, и все. Главной функцией склерозанта - вещества, которое вводят в вену, является склеивание полости вены и дальнейшее ее рассасывание, чтобы кровоток не смог по ней поступать. После того, как вена исчезнет, кожа на том месте разглаживается и нет риска развития тромбоза. Поскольку сосуд, который уже склеен, не может выполнять свои функции, то их начинает выполнять более глубокий сосуд.