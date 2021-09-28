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За взяточничество замначальник ИК-52 получил 3,5 года колонии в Екатеринбурге

28 сентября 2021, 14:16
Фото: 1MI
Экс-заместиль начальника ИК № 52 строгого режима в поселке Восточном под Камышловом, 42-летний подполковник Алимурад Фейзуллаев получил 3,5 года лишения свободы. Приговор вынес железнодорожный суд Екатеринбурга.

Уралец был признан виновным по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Отбывать наказание мужчина будет в ИК общего режима. Также он получил штраф 2,4 миллиона рублей, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В процессе следствия был установлено, что с апреля по сентябрь 2020 года Фейзуллаев передал 12 телефонов заключенному, который был осужден за незаконный оборот наркотиков. За это свердловчанин получил 60 тысяч рублей.

Напомним, 14 сентября стало известно, что фигурантом уголовного дела стал бывший сотрудник ИК № 62 в Ивделе. Он позволил заключенному играть в приставку, использовать телефон и смотреть телевизор.

Заведено уголовное дело: сотрудник уральской ИК разрешил осужденному иметь телефон
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