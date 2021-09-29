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1,5-летняя девочка спряталась за колесом «ЗиЛа» и погибла в Свердловской области

29 сентября 2021, 03:56
Фото: 1МI
Предположительно, играя, девочка спряталась за задним колесом грузовика «ЗиЛ» в поселке Кедровка Свердловской области. Этого не заметили ни мать, ни водитель автомобиля, в результате, полуторогодовалый ребенок оказался раздавленным колесом большегруза. Медики констатировали смерть малышки.

ЧП произошло в поселке Кедровка Свердловской области — мать не уследила за ребенком, который спрятался за колесом грузовика, сообщает «Областная газета».

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Приехавшие сотрудники ГИББД провели медосвидетельствование водителя на предмет алкогольного опьянения, водитель был трезв. Мать погибшей девочки злоупотребляет алкоголем, она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья состояла на учете в ПДН.

По результатам начавшейся проверки мать ребенка могут привлечь уже к уголовной ответственности.

Напомним, в августе 2021 года избивший до смерти своего годовалого сына тагильчанин получил 9 лет колонии строгого режима.

Избивший до смерти годовалого сына тагильчанин приговорен к 9 годам
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#Свердловская область#Девочка#Гибель#ДТП#Грузовик#Несовершеннолетняя#Происшествия
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