1,5-летняя девочка спряталась за колесом «ЗиЛа» и погибла в Свердловской области

ЧП произошло в поселке Кедровка Свердловской области — мать не уследила за ребенком, который спрятался за колесом грузовика, сообщает «Областная газета».
Приехавшие сотрудники ГИББД провели медосвидетельствование водителя на предмет алкогольного опьянения, водитель был трезв. Мать погибшей девочки злоупотребляет алкоголем, она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья состояла на учете в ПДН.
По результатам начавшейся проверки мать ребенка могут привлечь уже к уголовной ответственности.
Напомним, в августе 2021 года избивший до смерти своего годовалого сына тагильчанин получил 9 лет колонии строгого режима.