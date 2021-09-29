1,5-летняя девочка спряталась за колесом «ЗиЛа» и погибла в Свердловской области

Приехавшие сотрудники ГИББД провели медосвидетельствование водителя на предмет алкогольного опьянения, водитель был трезв. Мать погибшей девочки злоупотребляет алкоголем, она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья состояла на учете в ПДН.