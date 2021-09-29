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41-летняя учитель Дарья Бардовская скончалась от COVID-19 в Екатеринбурге

29 сентября 2021, 05:12
Фото: 1МI
Педагог отдала 15 лет 94-й гимназии Екатеринбурга. Учитель преподавала детям математику и информатику. Летом 2021 года ей исполнился 41 год.

Ученики и их родители скорбят о смерти педагога Дарьи Бардовской, скончавшейся от коронавируса в 41 год, сообщает E1.

Преподаватель могла найти подход к любому, даже самому трудному подростку. Со многими своими выпускниками Бардовская поддерживала связь и после окончания гимназии, говорят бывшие ученики.

Фото: страница Дарьи Бардовской "ВКонтакте"

Последние 2 года своей жизни учитель занималась частным репетиторством. Мать одного из ее учеников рассказала, что лишь благодаря репетиторству Бардовской ее сын смог поступить в ВУЗ.

Напомним, власти Свердловской области прокомментировали факт смерти привитого пациента, скончавшегося от коронавируса.

Смерть привитого от COVID-19 пациента прокомментировали свердловские власти
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