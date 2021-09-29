Аргентинские ученые изучили эффективность вакцин против «дельта»-штамма коронавируса

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила сертификацию российской вакцины. Причина — обнаруженные на одной из фабрик по ее производству нарушения. Отмечается, что после устранения недочетов на производство будет направлена новая инспекция. Об исправлении нарушений на уфимской фабрике уже было заявлено минувшим летом, после первой комиссии. Но реакции на это со стороны ВОЗ так и не последовало.