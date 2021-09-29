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Аргентинские ученые изучили эффективность вакцин против «дельта»-штамма коронавируса

29 сентября 2021, 18:44
Фото: pxhere.com
Ученый аргентинского Национального университета Кордовы исследовали эффективность вакцин в отношении «дельта»-штамма COVID-19. В тестировании участвовали российский Sputnik V, англо-шведская AstraZeneca и китайский Sinopharm, которые по эффективности заняли первое, второе и третье места, соответственно.

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», Аргентина и Венгрия, которые используют для вакцинации граждан Sputnik V, открыто заявляют о его эффективности.

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила сертификацию российской вакцины. Причина — обнаруженные на одной из фабрик по ее производству нарушения. Отмечается, что после устранения недочетов на производство будет направлена новая инспекция. Об исправлении нарушений на уфимской фабрике уже было заявлено минувшим летом, после первой комиссии. Но реакции на это со стороны ВОЗ так и не последовало.

#Коронавирус COVID-19
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