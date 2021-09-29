Борьбу с парковочными блокираторами начал молодой человек с ломом в Екатеринбурге

В общей сложности были сломаны от четырех до шести замков. В это число входят и замки на блокираторах возле подъездов. Отмечается, что позже один из жильцов связался с неизвестным молодым человеком. Тот рассказал, что мотивом его действий послужило то, что «скорая помощь» не могла припарковаться, однако на видео можно увидеть, что во дворе нет медицинских машин. Также для таких случаев во дворе предусмотрена гостевая парковка, пишет Е1.