Комиссия Минобороны расследует череду смертей солдат в части под Нижним Тагилом

Не прошло и суток, как пришла еще одна новость — 19-летний повар из Пензы Михаил Пащчук застрелился из автомата в расположении этой же воинской части. Военные пока не поясняют, откуда у повара в руках появился автомат с патронами. Вероятно, ответы на все вопросы найдет московская комиссия Минобороны.