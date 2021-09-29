Кухонный нож принес в гимназию 5-классник в Екатеринбурге

Руководство гимназии в Екатеринбурге не сразу отреагировало на информацию о том, что у одного из учеников одноклассники видели кухонный нож. Правоохранители проверяют обстоятельства происшедшего.

Пятиклассник 70-й гимназии Екатеринбурга пронес в учебное заведение кухонный нож, который видели двое его одноклассников, но не сразу «заметила» администрация, сообщает 66.ru. После того, как дети рассказали о ноже у одноклассника, классный руководитель заявила им, что они «клевещут» на мальчика. Того же мнения придерживается директор гимназии, которая заявила, что родители учеников утроили «травлю» мальчика, принесшего нож в школу. В ситуации разбираются правоохранители, ГорОНО и ПДН. Напомним, в России участились случаи вооруженных нападений на учебные заведения. 20 сентября 2021 года 18-летний студент расстрелял 6 человек в кампусе Пермского университета. 5 десятков людей пострадали. Стрельба в Пермском университете: как это было Узнать подробнее Материалы по теме Спрятал нож под раковину: предполагаемый убийца мужчины задержан в Екатеринбурге Мужчина с ножом на улицах Екатеринбурга напугал прохожих