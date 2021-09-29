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Кухонный нож принес в гимназию 5-классник в Екатеринбурге

29 сентября 2021, 07:11
Фото: 1МI
Руководство гимназии в Екатеринбурге не сразу отреагировало на информацию о том, что у одного из учеников одноклассники видели кухонный нож. Правоохранители проверяют обстоятельства происшедшего.

Пятиклассник 70-й гимназии Екатеринбурга пронес в учебное заведение кухонный нож, который видели двое его одноклассников, но не сразу «заметила» администрация, сообщает 66.ru.

После того, как дети рассказали о ноже у одноклассника, классный руководитель заявила им, что они «клевещут» на мальчика.

Того же мнения придерживается директор гимназии, которая заявила, что родители учеников утроили «травлю» мальчика, принесшего нож в школу. В ситуации разбираются правоохранители, ГорОНО и ПДН.

Напомним, в России участились случаи вооруженных нападений на учебные заведения. 20 сентября 2021 года 18-летний студент расстрелял 6 человек в кампусе Пермского университета. 5 десятков людей пострадали.

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