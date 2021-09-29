Преподаватель УрФУ грозит уволиться из-за массового отчисления студентов

На данный момент мужчина преподает образовательную программу «Коммуникативные технологии в рекламе и связях с общественностью». По его словам, он не собирает «играться в университетские штучки». Глазырин отметил, что сейчас под угрозой отчисления находятся талантливые студенты, которые могут стать первыми лицами рекламной и PR-отрасли в Екатеринбурге.