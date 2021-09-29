СМИ: замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский уйдет в отставку

Первое заседание нового парламента Свердловской области состоится 8 октября, на нем Высокинский получит одобрение представлять региона в Совете Федерации, сменив на этом посту Аркадия Чернецкого, сообщает Ура.ру.
В департаменте информационной политики области пока никаких комментариев не дают, ссылаясь на то, что информация о кадровых перестановках поступит лишь по факту официальных назначений.
Напомним, три депутата по одномандатным округам и один выдвиженец от «Единой России» в Нижнем Тагиле получили мандаты в Законодательное собрание Свердловской области.