Срывавший с ушей пенсионерок золотые сережки рецидивист задержан в Нижнем Тагиле

2 нападения на пожилых женщин случились 25 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-группа МУ МВД Нижнетагильское».
Первое произошло в подъезде многоквартирного дома на улице Циолковского: у 82-летней пенсионерки прямо из уха нападавший вырвал золотое украшение и скрылся. Выскочившие на шум соседи спугнули грабителя, но женщина, от пережитого шока, не смогла описать полицейским приметы преступника.
Позже, вечером того же дня, вслед за 85-летней женщиной в подъезд дома на улице Фрунзе зашел мужчина, который как и в первом случае, вырвал из уха потерпевшей золотую серьгу и скрылся.
Оперативники отработали все версии нападений и установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый житель Нижнего Тагила, ранее отбывавший наказания за кражи, грабежи и разбой.
Сотрудники ППС по ориентировке заметили схожего по приметам мужчину во дворе одного из домов. После проверки стало ясно, что это и есть разыскиваемый. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции вместе с лицами, находившимися с ним рядом.
Сыщики выяснили, что золотые крашения преступник продал в ломбард, использовав для этого паспорт женщины, также доставленной вместе с подозреваемым.
Оперативники также установили, что другой отдел полиции месяц назад уже направил в суд дело по обвинению задержанного в грабеже. Мужчина арестован.
Напомним, в середине сентября текущего года продавщица магазина была искусана грабительницей. Преступница похитила из кассы 21 тысячу рублей, но потратить их не успела — через час она уже была задержана сотрудниками Росгвардии.