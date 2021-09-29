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Срывавший с ушей пенсионерок золотые сережки рецидивист задержан в Нижнем Тагиле

29 сентября 2021, 08:55
Фото: 1МI
42-летний ранее судимый подозреваемый в ограблениях пожилых тагильчанок задержан правоохранителями Нижнего Тагила. Рецидивисту грозит 7 лет колонии.

2 нападения на пожилых женщин случились 25 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-группа МУ МВД Нижнетагильское».

Первое произошло в подъезде многоквартирного дома на улице Циолковского: у 82-летней пенсионерки прямо из уха нападавший вырвал золотое украшение и скрылся. Выскочившие на шум соседи спугнули грабителя, но женщина, от пережитого шока, не смогла описать полицейским приметы преступника.

Позже, вечером того же дня, вслед за 85-летней женщиной в подъезд дома на улице Фрунзе зашел мужчина, который как и в первом случае, вырвал из уха потерпевшей золотую серьгу и скрылся.

Оперативники отработали все версии нападений и установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый житель Нижнего Тагила, ранее отбывавший наказания за кражи, грабежи и разбой.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Сотрудники ППС по ориентировке заметили схожего по приметам мужчину во дворе одного из домов. После проверки стало ясно, что это и есть разыскиваемый. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции вместе с лицами, находившимися с ним рядом.

Сыщики выяснили, что золотые крашения преступник продал в ломбард, использовав для этого паспорт женщины, также доставленной вместе с подозреваемым.

Оперативники также установили, что другой отдел полиции месяц назад уже направил в суд дело по обвинению задержанного в грабеже. Мужчина арестован.

Напомним, в середине сентября текущего года продавщица магазина была искусана грабительницей. Преступница похитила из кассы 21 тысячу рублей, но потратить их не успела — через час она уже была задержана сотрудниками Росгвардии.

Грабительница искусала продавщицу и забрала из кассы 21 тысячу в Екатеринбурге
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