Срывавший с ушей пенсионерок золотые сережки рецидивист задержан в Нижнем Тагиле

Сотрудники ППС по ориентировке заметили схожего по приметам мужчину во дворе одного из домов. После проверки стало ясно, что это и есть разыскиваемый. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции вместе с лицами, находившимися с ним рядом.