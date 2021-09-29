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Суд не признал право Екатеринбургской епархии на Среднеуральский женский монастырь

29 сентября 2021, 13:37
Фото: 1MI
После апелляции, поданной управлением Росреестра, 17 арбитражный апелляционный суд отменил решение о признании права собственности Екатеринбургской епархии на комплекс зданий Среднеуральского женского монастыря.

Однако суть апелляционной жалобы Росреестра не уточняется, сообщает ТАСС. Ранее право собственности удерживали сторонники экс-схимонаха Сергия и он сам.

Напомним, в конце 2020 года сотрудниками силовых структур был взят штурмом Среднеуральский женский монастырь и арестован Николай Романов, который в монастыре был известен как отец Сергий.

В конце мая суд признал за епархией право собственности на 14 построек, которые расположены на территории монастыря, а 29 июня стало известно, что управление Росреестра по Свердловской области оспорило данное решение.

Право Екатеринбургской епархии на монастырь экс-отца Сергия оспорил Росреестр
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