Свердловчанин во время пьяной ссоры до смерти забил свою сожительницу

Мужчина, вместо того, чтобы оказать помощь, с квартиры ушел. Он постарался скрыть совершение преступления, открыв в квартире окна и двери, чтобы сохранить прохладу. Всем знакомым, которые интересовались, куда пропала его возлюбленная, он отвечал, что она уехала в Екатеринбург. Однако знакомые обратились в полицию, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.