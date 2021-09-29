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Свердловчанин во время пьяной ссоры до смерти забил свою сожительницу

29 сентября 2021, 08:14
Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Житель Асбеста во время пьяной ссоры забил до смерти свою сожительницу. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, которое привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

Следствием установлено, что 38-летний свердловчанин весной 2021 года распивал спиртные напитки в квартире со своей сожительницей. В какой-то момент между ними начался конфликт, сообщает пресс-служба СК Свердловской области.

На почве ссоры мужчина нанес женщине многочисленные удары по голове и туловищу. В результате потерпевшая получила переломы ребер и повреждения внутренних органов. Она скончалась на месте происшествия.

Мужчина, вместо того, чтобы оказать помощь, с квартиры ушел. Он постарался скрыть совершение преступления, открыв в квартире окна и двери, чтобы сохранить прохладу. Всем знакомым, которые интересовались, куда пропала его возлюбленная, он отвечал, что она уехала в Екатеринбург. Однако знакомые обратились в полицию, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

За совершенное преступление мужчина получил 7,5 лет колонии строгого режима.

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