Свердловчанин во время пьяной ссоры до смерти забил свою сожительницу

Следствием установлено, что 38-летний свердловчанин весной 2021 года распивал спиртные напитки в квартире со своей сожительницей. В какой-то момент между ними начался конфликт, сообщает пресс-служба СК Свердловской области.
На почве ссоры мужчина нанес женщине многочисленные удары по голове и туловищу. В результате потерпевшая получила переломы ребер и повреждения внутренних органов. Она скончалась на месте происшествия.
Мужчина, вместо того, чтобы оказать помощь, с квартиры ушел. Он постарался скрыть совершение преступления, открыв в квартире окна и двери, чтобы сохранить прохладу. Всем знакомым, которые интересовались, куда пропала его возлюбленная, он отвечал, что она уехала в Екатеринбург. Однако знакомые обратились в полицию, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
За совершенное преступление мужчина получил 7,5 лет колонии строгого режима.