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Три учебных заведения Екатеринбурга попали в топ-100 лучших школ России

29 сентября 2021, 15:30
Фото: 1MI
В рейтинг ста лучших школ России попали три учебных заведения, расположенные в Екатеринбурге. В топе оказались те школы, чьи выпускники наиболее успешно поступали в лучшие вузы страны.

Таким образом, в рейтинге числятся: СУНЦ УрФУ (34 место), гимназия № 9 (41 место) и лицей № 130 (80 место). Список опубликовало рейтинговое агентство RAEX. Генеральный директор Дмитрий Гришанков отметил, что почти половина участников — школы, которые имеют особый статус. Также большое число воспитанников данных заведений поступают в университеты по результатам олимпиад.

Также был подготовлен рейтинг школ по федеральным округам. На Урале в топ-20 попали 11 екатеринбургских школ. Помимо тех трех, что названы выше, туда также попали:

  • Лицей № 110 (7 место);
  • Гимназия № 35 (8 место);
  • Лицей № 180 (10 место);
  • Гимназия № 5 (11 место);
  • Гимназия № 2 (12 место);
  • Лицей № 12 (13 место);
  • Гимназия № 13 (15 место);
  • Лицей № 135 (19 место).

Напомним, в топ-200 школ технического профиля в России не вошли учебные заведения Нижнего Тагила. Однако, по результатам рейтинга, в список лучших вошли 10 школ Екатеринбурга.

Школы Нижнего Тагила не вошли в топ-200 школ технического профиля в России
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