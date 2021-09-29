Уральская школа заплатит 150 тысяч компенсации за упавшую на ученика сосульку

В результате ребенок неделю лечился в стационаре, ему были наложены швы. После этого он пребывал на домашнем лечении, а мама отправила иск в Красногорский районный суд. Родители планировали взыскать со школы 300 тысяч за моральный вред и 3 тысячи за судебные расходы. Иск был удовлетворен частично: взыскать 50 тысяч рублей и судебные расходы.