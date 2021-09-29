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Уральская школа заплатит 150 тысяч компенсации за упавшую на ученика сосульку

29 сентября 2021, 14:26
Фото: 1MI
150 тысяч рублей компенсации морального вреда выплатит учащемуся школа № 2 в Каменске-Уральском. На школьника упала сосулька.

Происшествие случилось в ноябре 2020 года. На крыльце образовательного учреждения стоял 9-летний мальчик, который ждал своего классного руководителя. В один момент на ребенка рухнула сосулька, он заплакал. Тогда одноклассники позвали учителя, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В результате ребенок неделю лечился в стационаре, ему были наложены швы. После этого он пребывал на домашнем лечении, а мама отправила иск в Красногорский районный суд. Родители планировали взыскать со школы 300 тысяч за моральный вред и 3 тысячи за судебные расходы. Иск был удовлетворен частично: взыскать 50 тысяч рублей и судебные расходы.

Потом прокурор подал апелляцию, а мама обжаловала решение в Свердловском областном суде. Планировалось добиться изменения размера компенсации. В результате облсуд не согласился с решением первой инстанции.

Отмечается, что до инцидента мальчик занимался боксом, однако из-за удара медики посоветовали оставить данный вид спорта. Таким образом, травма поменяла жизнь школьника. В связи с данный фактором Свердловский суд удовлетворил апелляцию. Размер компенсации был увеличен.

Напомним, следственный комитет начал доследственную проверку после того, как сосулька прошибла голову ребенка на крыльце школы в Каменске-Уральском.

Из-за упавшей на голову ученика сосульки в Каменске-Уральском началась проверка
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