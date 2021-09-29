Водитель госпитализирован с переломом ноги после ДТП на Старателе в Нижнем Тагиле

По предварительным данным около 15:30 на улице Курортной, 22 «а» водитель автомобиля «Ниссан Икстреил» мужчина 1967 года рождения при повороте налево не уступил преимущество в движении автомобилю «Ваз-2115» под управлением мужчины 1977 года рождения, следующим в прямом направлении со стороны села Николо-Павловское в сторону улицы Садоводов, рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.