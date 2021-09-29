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Водитель госпитализирован с переломом ноги после ДТП на Старателе в Нижнем Тагиле

29 сентября 2021, 12:57
Фото: 1МI
С переломом ноги и сотрясением водителя «ВАЗа» госпитализировали в Демидовскую ЦКБ Нижнего Тагила. ДТП произошло в районе Старатель.

29 сентября 2021 года водитель автомобиля «Ниссан» не пропустил «ВАЗ 2115», двигавшийся в сторону улицы Садоводов в Нижнем Тагиле и допустил ДТП, сообщают очевидцы TagilCity.ru.

Фото: tagilcity.ru

По предварительным данным около 15:30 на улице Курортной, 22 «а» водитель автомобиля «Ниссан Икстреил» мужчина 1967 года рождения при повороте налево не уступил преимущество в движении автомобилю «Ваз-2115» под управлением мужчины 1977 года рождения, следующим в прямом направлении со стороны села Николо-Павловское в сторону улицы Садоводов, рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскиваются очевидцы смертельного ДТП, произошедшего в начале сентября 2021 года на улице Лисьегорская. 81-летняя женщина погибла под колесами автомобиля «КИА», перебегая проезжую часть в неположенном месте.

Очевидцы смертельного ДТП на Лисьегорской разыскиваются в Нижнем Тагиле
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