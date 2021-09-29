Значения остались нулевыми: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 сентября

В среду 29 сентября замеры формальдегида, диоксида азота, синильной кислоты, сероводорода и диоксида серы осуществлялись у железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле при температуре воздуха +1 градус и северо-западном ветре со скоростью 3 метра в секунду. По итогам 2-минутных замеров результаты всех пяти-веществ загрязнителей на экране газоанализатора «Геолан-1П» остались по нолям.