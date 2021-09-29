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Значения остались нулевыми: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 сентября

29 сентября 2021, 05:24
Фото: TagilCity.ru
29 сентября во время 2-минутных замеров воздуха в Нижнем Тагиле в 9:05 утра превышений ПДК выявлено не было.

В среду 29 сентября замеры формальдегида, диоксида азота, синильной кислоты, сероводорода и диоксида серы осуществлялись у железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле при температуре воздуха +1 градус и северо-западном ветре со скоростью 3 метра в секунду. По итогам 2-минутных замеров результаты всех пяти-веществ загрязнителей на экране газоанализатора «Геолан-1П» остались по нолям.

Ежедневно в прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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