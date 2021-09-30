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1 миллион получит лучший проект обустройства территории возле аэропорта Кольцово

30 сентября 2021, 11:03
Фото: 1МI
Мэрия планирует провести конкурс на лучшую архитектурно-пространственную композицию, которую затем реализуют на территории у аэропорта Кольцово Екатеринбурга. Победитель получит 1 миллион, остальные финалисты по 250 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе приглашаются скульпторы, архитекторы, дизайнеры и студенты профильных ВУЗов, подать заявку можно 1–12 октября 2021 года, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сам конкурс будет проходить в два этапа: сначала жюри выберет пятерых участников, которые представят самые интересные портфолио. Победителей первого тура представят затем свои эскизные проекты на основе техзадания жюри. Голосование за победителя состоится 6 декабря 2021 года.

Напомним, составлена смета на реконструкцию екатеринбургского цирка. За 3 года подготовки проекта и проведения работ строители потратят 2,3 миллиарда федеральных бюджетных рублей.

Реконструкция екатеринбургского цирка обойдется в 2,3 миллиарда рублей
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