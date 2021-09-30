1 миллион получит лучший проект обустройства территории возле аэропорта Кольцово

Сам конкурс будет проходить в два этапа: сначала жюри выберет пятерых участников, которые представят самые интересные портфолио. Победителей первого тура представят затем свои эскизные проекты на основе техзадания жюри. Голосование за победителя состоится 6 декабря 2021 года.