160 тысяч пропали из подарочных конвертов после свадьбы под Екатеринбургом

По словам владельца базы Ильи Спирина, сотрудники не попадают на мероприятие, они следят исключительно за соблюдением договора аренды. В свадебном агентстве объяснили, что также не отвечают за подарки молодоженов. Об этом сказано в договоре, сообщает Е1. Пара обратилась с заявлением в полицию Березовского.