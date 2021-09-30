Дефицит «Доширака» произошел в Екатеринбурге

О том, что товара может не быть в некоторых районах города, но в целом запасов хватает, отметили в «Яндекс.Лавке». Там подчеркнули, что данная лапша всегда пользовалась спросом среди покупателей. При этом федеральные продуктовые сети дефицита не фиксировали.