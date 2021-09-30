Эксперты: Доля «Коулстара» в добыче антрацита оценивается в 20-30%

Через два года планируется начать разработку участка «Богатырь» в границах перво­очередной отработки. Рядом с разрезом находятся собственные погрузочные комплексы, с которых будет происходить отгрузка угля. В ближайшем времени комплексы будут соединены с железнодорожными путями. Недалеко от участка будет построена обогатительная фабрика, в которой предусмотрены склад готовой продукции, административные и технические здания.