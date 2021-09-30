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Кувалдой разнес игровой автомат разгневанный мужчина в Ревде

30 сентября 2021, 07:53
Фото: 1МI
Неизвестный буквально разнес игровой терминал кувалдой, которую он принес с собой в магазин Ревды.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина проиграл в игровом автомате крупную сумму денег, после чего удалился, сообщает ТК «4 канал».

Через некоторое время он вернулся с кувалдой в руках и расколотил лотерейный аппарат. Достав из раскуроченного корпуса кассету с наличностью неизвестный спокойно ушел. Испуганные сотрудники магазина вызвали полицию, которая ищет вора-хулигана.

Напомним, летом 2021 года свердловский суд оштрафовал на 100 тысяч «благородного» владельца незаконного игрового автомата из Березовского. Мужчина установил «однорукого бандита» в помещении и проводил нелегальные игры. После задержания уралец пожертвовал почти 30 тысяч детскому дому и 5 тысяч отдал в приют для животных.

100 тысяч штрафа получил владелец «Однорукого бандита» в Березовском
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