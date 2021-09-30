Мемориальная табличка появится в память жертв репрессий НКВД в Екатеринбурге

Памятная доска будет установлена на здании нынешнего УМВД по Свердловской области в Екатеринбурге, сообщает E1.
В 30-е годы здесь располагалось Управление НКВД, через которое прошли десятки тысяч уральцев во времена Большого террора. По приговору «судебных троек» многие были приговорены к длительным срокам заключения, но несколько десятков тысяч людей были расстреляны в подвале соседнего здания без суда и следствия.
Тела расстрелянных закапывали в братских могилах на 12-м километре Московского тракта, сейчас там продолжаются раскопки и поиски других репрессированных. За основу мемориальной таблички выбран дизайн так называемого «последнего адреса».
Напомним, спектакль-экскурсия «Дело № 39-496», посвященный жертвам репрессий конца 30-х годов прошлого века, отменен в Свердловской области. Активисты посчитали, что действие постановки на месте братских могил на 12-м километре Московского тракта — это «спектакль на костях». Власти Екатеринбурга ищут альтернативную площадку для возобновления спектакля.