Мемориальная табличка появится в память жертв репрессий НКВД в Екатеринбурге

В 30-е годы здесь располагалось Управление НКВД, через которое прошли десятки тысяч уральцев во времена Большого террора. По приговору «судебных троек» многие были приговорены к длительным срокам заключения, но несколько десятков тысяч людей были расстреляны в подвале соседнего здания без суда и следствия.