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Минеева рассказал о взаимодействии бизнеса и власти в случае новых ограничений

30 сентября 2021, 11:51
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Согласно данным российских экспертов, о четвертой волне коронавирусной инфекции говорит постоянно растущее количество заболевших в целом ряде регионов. По мнению столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, предприниматели смогут воспользоваться мерами поддержки для преодоления новых возможных ограничений.

Как сообщает tass.ru со ссылкой на слова уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, представители бизнеса с опережением анализируют возможный ход событий с приходом новой волны коронавирусной инфекции, от чего никто не застрахован. Но бизнес-сообщество уже получило до этого определенный опыт, новые инструменты для работы в таких условиях и навыки стратегического видения.

"В условиях пандемии мало кому удалось создать подушку безопасности", - отмечает она. Именно этим был вызван запрос на льготное кредитование, который остается актуальным и сегодня. Минеева отмечает, что в целом удалось создать и отработать механизм предоставления льгот благодаря четко действующему каналу коммуникации "бизнес — власть". Со своей стороны, бизнес-сообщество говорит о необходимости узкоотраслевой экспертизы. Она может стать очень серьезным подспорьем в том случае, если ситуация вновь примет турбулентный характер.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, в российских регионах уже начинают принимать превентивные меры в связи с новой волной опасного заболевания. По данным на 29 сентября, властями Томской области принято решение о продлении до 1 декабря режима ограничений, которые заставила ввести в свое время пришедшая в Россию пандемия новой коронавирусной инфекции. Систему обязательных QR-кодов начинают вводить в Пермском крае. О дополнительных ограничительных мерах объявили в Удмуртии. Там становятся обязательными QR-коды при посещении спортивных, выставочных мероприятий, театров и кино.

По информации руководителей отечественных бизнес-объединений, у предпринимателей вызывает немалую тревогу рост заболеваемости. По мнению главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, новая волна коронавирусной инфекции если еще и не охватила страну, то можно говорить о том, что она на подступах к ней. Бизнес уже готовится к ее приходу, усиленно вводя противоэпидемические мероприятия. Он надеется, что федеральным правительством и региональными органами власти в случае введения новых ограничений, как и в прошлый раз, будет произведен анализ, как такие меры могут отразиться на предпринимателях.

Как поясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, у фитнес-индустрии не было пространства для маневра, чтобы создать какую-то финансовую подушку безопасности, которая бы помогла в случае введения дальнейших ограничений.

"Поэтому сейчас ключевая задача - попытаться войти в диалог с властями, чтобы убедить их не ограничивать бизнес", - предлагает она.

По мнению вице-президента Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нины Литвиновой, вводя ограничительные меры, власти должны сразу предоставлять и меры поддержки. В качестве примера она приводит действия столичных властей в ресторанной сфере прошедшим летом. Она охарактеризовала их как "очень правильный и грамотный подход".

#Общество
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