О необходимости прививать подростков от COVID-19 заявил эпидемиолог Екатеринбурга

По его словам, школьники переносят болезни, поскольку несерьезно относятся к своему здоровью. Харитонов объяснил, что молодые люди заражаются в бытовой среде, так как много общаются и плохо соблюдают меры безопасности и правила личной гигиены, сообщает Znak.
По мнению специалиста, на данный момент в России не принято решение о вакцинировании несовершеннолетних, однако проводятся соответствующие исследования.
Напомним, на 10 сентября 67 классов в Екатеринбурге вернулись к дистанционной форме обучения из-за того, что среди школьников были выявлены случаи заболевания COVD-19.