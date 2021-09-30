О планах борьбы с падающими переходами рассказал глава свердловского минтранса

По мнению Старкова, подобные ДТП будут происходить даже в том случае, если произойдет изменение конструкции переходов. В пример министр приводит переход, расположенный на трассе Пермь — Екатеринбург. Он был высоким и состоял из металлических конструкций, однако все равно рухнул под напором грузовика, сообщает «Областная газета».
Всегда есть человеческий фактор и тут нужно решать вопрос со стороны обеспечения безопасности грузовых автомобиле,заявил Василий Старков.
Он выступил с предложением внедрять в грузовые автомобили системы ограничения скорости при поднятом кузове.
Напомним, 8 июня под Челябинском самосвал с поднятым кузовом зацепил и уронил пешеходный мост. При обрушении часть конструкции упала на автомобиль, у которого на борту находился опасный груз.