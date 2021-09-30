О планах борьбы с падающими переходами рассказал глава свердловского минтранса

По мнению Старкова, подобные ДТП будут происходить даже в том случае, если произойдет изменение конструкции переходов. В пример министр приводит переход, расположенный на трассе Пермь — Екатеринбург. Он был высоким и состоял из металлических конструкций, однако все равно рухнул под напором грузовика, сообщает «Областная газета».