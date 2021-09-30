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Парашютистка едва не погибла из-за приземления на металлические бочки в Логиново

30 сентября 2021, 07:44
Фото: 1МI
В тот день в Уральском регионе объявили штормовое предупреждение, но администрация аэроклуба разрешила прыжки с парашютом без инструктора. Теперь девушке предстоит длительное лечение и материальные затраты.

ЧП произошло 19 сентября 2021 года, когда, несмотря на штормовое предупреждение, на аэродроме Логиново Свердловской области разрешили одиночные прыжки, сообщает E1.

Фото: соцсети/Полина Хабибрахманова

Полина Хабибрахманова первый раз совершала прыжок с парашютом, который едва не стал для нее и последним. По неопытности, девушка приземлилась на груду металлического хлама. В результате инцидента она получила множественные травмы и смещения.

Я доверилась знающим людям и сломала задницу, которая так и ждала приключений,рассказала Полина.

По словам пострадавшей, теперь она будет длительное время лечиться, походы к врачам сказываются на ней финансово. Девушка намерена подать заявление в полицию на руководство ДОСААФ.

По факту происшествия проводится полицейская проверка, сообщил глава пресс-службы УМВД Свердловской области Валерий Горелых.

Уже сейчас можно сделать вывод, что собранных материалов хватит для передачи их в региональное УСКР,отметил полковник Горелых.

Напомним, 2 года назад на этом же аэродроме в Логиново насмерть разбился парашютист, прыгнувший из вертолета.

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