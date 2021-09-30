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Пассажирскому автобусу разорвало бок в ДТП с груженым «КамАЗом» в Екатеринбурге

30 сентября 2021, 10:32
Фото: 1МI
Авария произошла в микрорайоне Светлый уральской столицы. Самосвал не уступил дорогу маршрутному автобусу и протаранил ему бок. К счастью, обошлось без пострадавших.

30 сентября 2021 года в Екатеринбурге едва не произошло смертельное ДТП с участием тяжелого «КамАЗа» и пассажирского автобуса маршрута № 083, сообщает E1.

Выезжая на главную дорогу водитель самосвала не уступил автобусу и лишь в последний момент сумел вывернуть руль. Но полностью избежать аварии не удалось: автобус получил повреждения боковой части, а часть сыпучего груза просыпалась в салон.

Фото: ИА «Ночные новости»

Пассажиры автобуса не пострадали, так как все находились в противоположной удару стороне машины. Водителя грузовика зажало в искореженной кабине, но он сумел самостоятельно выбраться наружу.

Напомним, 26 сентября 2021 года на Пермском тракте пассажирский автобус попал в массовое ДТП. Помощь медиков потребовалась четверым человекам, в том числе 5-летнему ребенку.

Пассажирский автобус попал в массовую аварию на Пермском тракте
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#Екатеринбург#Нарушение правил#ДТП#КАМАЗ#Автобус#Новости УрФО#Происшествия
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