Пассажирскому автобусу разорвало бок в ДТП с груженым «КамАЗом» в Екатеринбурге

30 сентября 2021 года в Екатеринбурге едва не произошло смертельное ДТП с участием тяжелого «КамАЗа» и пассажирского автобуса маршрута № 083, сообщает E1.
Выезжая на главную дорогу водитель самосвала не уступил автобусу и лишь в последний момент сумел вывернуть руль. Но полностью избежать аварии не удалось: автобус получил повреждения боковой части, а часть сыпучего груза просыпалась в салон.
Пассажиры автобуса не пострадали, так как все находились в противоположной удару стороне машины. Водителя грузовика зажало в искореженной кабине, но он сумел самостоятельно выбраться наружу.
Напомним, 26 сентября 2021 года на Пермском тракте пассажирский автобус попал в массовое ДТП. Помощь медиков потребовалась четверым человекам, в том числе 5-летнему ребенку.