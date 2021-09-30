Подозреваемый в убийстве трех девушек заявил о непричастности к преступлению

В четверг, 30 сентября, около пяти часов утра в одной из квартир дома на Молодежной улице в городе Гай Оренбургской области произошло возгорание. После тушения пожара в квартире нашли два тела с признаками насильственной смерти. Еще одну убитую девушку обнаружили во дворе дома. Погибшими оказались студентки местного медицинского колледжа. Все три девушки, которым было от 17 до 19 лет, вместе снимали квартиру — ту, которая впоследствии сгорела.