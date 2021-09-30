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Подозреваемый в убийстве трех девушек заявил о непричастности к преступлению

30 сентября 2021, 19:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Предполагаемый убийца трех студенток в Оренбургской области — Анвар С. — рассказал журналистам, что невиновен и не покидал Уфу, где находится безвыездно в течение последних двух недель.

По словам молодого человека, две из трех убитых были его подругами, причем одна из них — родом из его деревни. Об этом сообщает NEWS.ru.

В четверг, 30 сентября, около пяти часов утра в одной из квартир дома на Молодежной улице в городе Гай Оренбургской области произошло возгорание. После тушения пожара в квартире нашли два тела с признаками насильственной смерти. Еще одну убитую девушку обнаружили во дворе дома. Погибшими оказались студентки местного медицинского колледжа. Все три девушки, которым было от 17 до 19 лет, вместе снимали квартиру — ту, которая впоследствии сгорела.

По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело. Расследование взято под контроль главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

#Происшествия
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