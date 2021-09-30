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Рецидивист напал с ножом на двух женщин ради мобильников в Верхней Салде

30 сентября 2021, 03:37
Фото: 1МI
Грабитель напал с ножом на двух женщин и похитил пару мобильников в Верхней Салде. Одна пострадавшая с проколотыми легким находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

40-летний рецидивист из Нижнего Тагила разыскивается за разбойное нападение с применением ножа на двух женщин в Верхней Салде, сообщает E1.

Ранее судимый за убийство, изнасилование и разбой Виталий Иванов напал с ножом на 18-летнюю девушку и 44-летнюю женщину, изрезал их и забрал два мобильных телефона. Женщина постарше, с проколотыми обоими легкими, находится в реанимации, врачи не дают никаких прогнозов. Молодая девушка отделалась синяками и ушибами, которые она получила в момент удушения преступником.

Разыскиваемый преступник отсидел в колониях 19 лет, сейчас он находится под подпиской о не выезде за совершенную ранее кражу. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, правоохранители просят звонить по круглосуточному телефону: 8 (343) 358-71-61.

Фото: E1.ru

Напомним, ранее судимый грабитель, срывавший с ушей пенсионерок золотые сережки, задержан правоохранителями в Нижнем Тагиле.

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#Пострадавшие#Разбойное нападение#Реанимация#Уголовный розыск#Грабитель#Нож#Верхняя и Нижняя Салда#Нижний Тагил#Происшествия
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