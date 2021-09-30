Рецидивист напал с ножом на двух женщин ради мобильников в Верхней Салде

Ранее судимый за убийство, изнасилование и разбой Виталий Иванов напал с ножом на 18-летнюю девушку и 44-летнюю женщину, изрезал их и забрал два мобильных телефона. Женщина постарше, с проколотыми обоими легкими, находится в реанимации, врачи не дают никаких прогнозов. Молодая девушка отделалась синяками и ушибами, которые она получила в момент удушения преступником.