Тела 3-х зверски убитых и сожженных девушек обнаружены в Гае под Оренбургом

На месте пожара в квартире на улице Молодежная в Гае Оренбургской области спасатели обнаружили тела двух девушек со следами насильственной смерти. Третья жертва была найдена во дворе того же дома. По некоторым данным, девушки учились в медицинском колледже и вместе снимали сгоревшую квартиру