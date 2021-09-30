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Тела 3-х зверски убитых и сожженных девушек обнаружены в Гае под Оренбургом

30 сентября 2021, 04:27
Фото: 1МI
На месте пожара в квартире на улице Молодежная в Гае Оренбургской области спасатели обнаружили тела двух девушек со следами насильственной смерти. Третья жертва была найдена во дворе того же дома. По некоторым данным, девушки учились в медицинском колледже и вместе снимали сгоревшую квартиру

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, произошедшего в Гае под Оренбургом. Предварительно, мужчина зарубил девушек топором, сообщает 56orb.

По данным следствия, почерк убийства всех жертв совпадает, но не исключается, что преступников могло быть несколько. Сейчас правоохранители отрабатывают версии и мотивы тройного убийства, другой информации пока не поступало.

Напомним, несколько дней назад в Кировграде Свердловской области, при разборе пожара в квартире, были обнаружены тела женщины и двух мальчиков со следами насильственной смерти. У матери была пробита голова, близнецам перерезали горло. В чудовищном убийстве сознался ранее судимый знакомый потерпевшей.

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#СК РФ#Трупы#Девушки#Оренбург#Пожар#Убийство#Происшествия
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