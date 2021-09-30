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Уральский боец Петр Ян 30 октября проведет очередной бой в Абу-Даби

30 сентября 2021, 16:44
Фото: 1MI
Боец с Урала Петр Ян 30 октября примет участие в новом бою, который состоится в Абу-Даби. Соперником бывшего чемпиона UFC станет американец Кори Сэндхаген.

Данный поединок был анонсирован американским спортивным порталом ESPN со ссылкой на президента UFC Дэйну Уайта. Предполагается, что боец «Архангела Михаила» Петр Ян будет брать реванш у Алджамейна Стерлинга.

Отмечается, что на данный момент уральский боец находится в рейтинге дивизиона на первой строке, а Кори Сэндхаген — на третьей, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, в марте боец Петр Ян потерял две позиции в рейтинге UFC и оказался на 12 месте. Это произошло после поражения в поединке за чемпионство против американца Алджамейна Стерлинга.

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