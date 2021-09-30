Уроженец Нижнего Тагила погиб во время крушения вертолета ФСБ на Камчатке

До девятого класса он учился в школе № 32 Нижнего Тагила, а затем перевелся в школу № 75/42, пишет АН «Между строк» со ссылкой на родных погибшего.
В 2020 году он закончил Челябинское высшее военное авиационное краснознамённое училище штурманов. В результате он получил звание лейтенанта.
23 сентября вертолет Ка-27 выполнял на Камчатке тренировочный полет. Вечером пилоты перестали выходить на связь.
Пока что дата похорон неизвестна, так как проводятся экспертизы в рамках доследственных мероприятий. На данный момент на Камчатке находится старший брат Александра Никита.