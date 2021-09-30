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Уроженец Нижнего Тагила погиб во время крушения вертолета ФСБ на Камчатке

30 сентября 2021, 08:14
Фото: 1MI
При крушении вертолета ФСБ на Камчатке, которое произошло 23 сентября 2021 года, погиб уроженец Нижнего Тагила Александр Шамов.

До девятого класса он учился в школе № 32 Нижнего Тагила, а затем перевелся в школу № 75/42, пишет АН «Между строк» со ссылкой на родных погибшего.

В 2020 году он закончил Челябинское высшее военное авиационное краснознамённое училище штурманов. В результате он получил звание лейтенанта.

23 сентября вертолет Ка-27 выполнял на Камчатке тренировочный полет. Вечером пилоты перестали выходить на связь.

Пока что дата похорон неизвестна, так как проводятся экспертизы в рамках доследственных мероприятий. На данный момент на Камчатке находится старший брат Александра Никита.

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