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В воинскую часть под Нижним Тагилом собирается приехать свердловский омбудсмен

30 сентября 2021, 09:19
Фото: Flickr
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о планах посетить воинскую часть в Свободном из-за недавних инцидентов. Омбудсмена смущает противоречивая информация о причинах произошедшего.

Татьяна Мерзлякова запланирует визит в воинскую часть поселка Свободный под Нижним Тагилом после того, как завершится самый «острый» период разбирательств. Омбудсмен заявила «Интерфаксу», что собирается пообщаться как со срочниками, так и с офицерами части. Она уже подала соответствующее ходатайство военному прокурору.

Нас беспокоит противоречивость информации, которая исходила из части: сначала одно, потом другое. До этого, наверное, только в начале 2000-х были жалобы на эту часть, заявила изданию Мерзлякова.

Напомним, в воинской части под Нижним Тагилом погибли при разных обстоятельствах два солдата-срочника. По информации ЦВО, один из них умер от удара током, второй — свел счеты с жизнью. Сейчас на место выехала комиссия, свою проверку проводит «Комитет солдатских матерей».

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