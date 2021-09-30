Выручка резидентов «Химпарка «Тагил» в 2020 году составила 9,5 млрд рублей

На территории Химпарка есть вся инфраструктура, необходимая для производства: водоснабжение, электроэнергия, азот, пар. Кроме того, есть множество вспомогательных функций. Например, въезд осуществляется через весовой контроль. И нам не нужно было самостоятельно его устанавливать, все предоставляет Химпарк. Есть подъездные ж/д пути, и нам оказывают услуги по отгрузке нашей продукции и по приему сырьярассказал TagilCity.ru директор «Уралхимпласт-Амдор» Михаил Бедрик.