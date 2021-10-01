7 млрд на ремонт свердловских мостов планируется привлечь из федерального бюджета

По мнению властей Свердловской области, привлечение из федерального бюджета дополнительных 7 миллиардов рублей, позволит в два раза увеличить объемы ремонтных и строительных работ на мостовой и путепроводной инфраструктуре региона, сообщает департамент информационной политики.
Всего из федерального бюджета для реализации проекта поступят в регионы почти 290 миллиардов рублей. Часть этих денег планируется выделить Свердловской области. Региональные власти тратят на строительство и реконструкцию мостов порядка 1,5 миллиардов рублей в год.
Как говорят специалисты, большинство мостовой инфраструктуры построено в 50–60-е года прошлого столетия. С тех пор грузопоток увеличился кратно, мосты необходимо строить новые, рассчитанные на движение транспорта в современных реалиях.
Напомним, 28 сентября 2021 года при обрушении надземного пролета пешеходного перехода на Пермском тракте погибли два человека. Поднятый по неосторожности кузов самосвала снес пролет прямо на автомобили.