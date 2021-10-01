7 млрд на ремонт свердловских мостов планируется привлечь из федерального бюджета

Всего из федерального бюджета для реализации проекта поступят в регионы почти 290 миллиардов рублей. Часть этих денег планируется выделить Свердловской области. Региональные власти тратят на строительство и реконструкцию мостов порядка 1,5 миллиардов рублей в год.