Доплату ко Дню пожилого человека получат пенсионеры Нижнего Тагила

Рязань выплачивает также по 500 рублей, но тем пенсионерам, что достигли 90-летия и старше. А вот Ненецкий автономный округ может позволить себе доплату некоторым категориям пенсионеров в 10 тысяч рублей, Челябинский регион 700 рублей.