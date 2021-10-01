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Posted 1 октября 2021, 13:27

Published 1 октября 2021, 13:27

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

Наказание для отказавшихся от вакцинации от COVID-19 ввели свердловские власти

Наказание для отказавшихся от вакцинации от COVID-19 ввели свердловские власти

1 октября 2021, 13:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Работодатели в Свердловской области рискуют получить штраф, либо быть отстранены от управляющей деятельности, если не успеют вакцинировать своих сотрудников от коронавируса.

Это относится к работникам сферы услуг и госслужащим. Об этом во время онлайн-брифинга заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, в том случае, если в течение месяца вакцина не будет поставлена, руководитель должен либо отстранить работника, либо перевести его на дистанционную работу. В случае игнорирования данных требований, работодателя ждет наказание.

Креков подчеркнул, что также работодатель может быть отстранен от управляющей деятельности. Он отметил, что свердловчане могли избежать обязательной вакцинации, если бы более ответственно подходили к иммунизации.

Напомним, 1 октября стало известно, что главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление о введение обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Однако распространяется оно не на всех.

Обязательная вакцинация против COVID-19 введена в Свердловской области
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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Вакцинация#Павел Креков
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