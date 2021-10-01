Наказание для отказавшихся от вакцинации от COVID-19 ввели свердловские власти

Это относится к работникам сферы услуг и госслужащим. Об этом во время онлайн-брифинга заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, в том случае, если в течение месяца вакцина не будет поставлена, руководитель должен либо отстранить работника, либо перевести его на дистанционную работу. В случае игнорирования данных требований, работодателя ждет наказание.