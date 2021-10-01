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Оплодотворенные куриные яйца за миллион долларов прибыли на Урал из Германии

1 октября 2021, 08:17
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Партия оплодотворенных куриных яиц весом 5,5 тонн прибыла в Свердловскую область из Германии. Ее стоимость составляет более одного миллиона долларов.

Она принадлежит одной из ведущих птицефабрик региона, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По словам импортера, с помощью этих яиц планируется обновить родительское стадо птицы, что в конечном итоге приведет к повышению качества продукции.

Несмотря на то, что сотрудникам таможни приходится такой товар декларировать впервые, его планируется выпустить в кратчайшие сроки, рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Согласно таможенному законодательству, уточнили в пресс-службе, живой груз оформляется в первоочередном порядке. Только с начала года уже выпущено четыре партии суточных цыплят и одна партия племенных свиней и хряков.

#Яйца#Свердловская область#Животные#Экономика
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