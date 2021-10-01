Организаторы игорного бизнеса осуждены в Нижнем Тагиле

Все члены группы признаны виновными в организации и проведении азартных игр, в там числе с применением интернета, сообщили TagilCity.ru в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила.
В ходе судебных разбирательств установлено, что с 10 октября 2015 года по 12 сентября 2019 года обвиняемые занимались незаконной деятельностью.
Двое членов группы искали нежилые помещения и устанавливали в них игровое оборудование. Они заключали договора с собственниками и исправно вносили арендную плату. При этом в текстах договоров они писали, что будут размещать биржевые терминалы или для продажи лотерейных билетов.
Остальные участники группы выдавали игрокам выигрыши, если вдруг в автоматах оказывалось недостаточно средств.
Подсудимые свою вину не признали. Они пояснили, что оборудование не является игровым.
Также установлено, что участники группы создали сайт, где контролировали процесс проведения азартных игр. Они могли видеть полную информацию о каждой сессии, а также о количестве средств в купюроприемниках. Кроме того, им была доступна настройка оборудования, в том числе изменение процента выигрыша. Они могли удаленно включить или отключить оборудование.
В ходе оперативно-розыскные мероприятий подозреваемые граждане были задержаны, всего изъято порядка 40 игровых автоматов в торговых точках и питейных заведениях на территории Нижнего Тагила и Пригородного района. По материалам полиции следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
В результате один из участников получил три года тюрьмы и штраф в 400 тысяч рублей. Второй участник приговорен к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Остальные два подсудимых получили по 2 года тюрьмы и 200 тысяч рублей штрафа.