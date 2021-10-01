Подключение и настройка Wi-Fi в офисе

Так специалисты могут помочь вам с внедрением бесшовного Wi-Fi роутера если такой необходим. Это ускоренное переключение (не более 50 мс), инициируемое и осуществляемое беспроводным клиентом между точками доступа во время его перемещения в пространстве внутри единой зоны покрытия, созданной этими точками.