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Posted 1 октября 2021, 13:46

Published 1 октября 2021, 13:46

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

Предупреждение о смоге объявлено на Среднем Урале

Предупреждение о смоге объявлено на Среднем Урале

1 октября 2021, 13:46
Фото: 1MI.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности на четыре дня объявлено на территории Свердловской области.

Прогнозируется, что смог будет стоять с 1 октября 20.00 до 4 октября того же времени. Данные синоптиков Уралгидрометцентра гласят, что в эти дни в регионе будут плохо рассеиваться вредные примеси в воздухе.

Ночью столбики термометров опустятся до -5…+2 градуса, температура воздух составил +5… +10 градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.

Напомним, в ночь на 3 сентября в Екатеринбурге повысился уровень загрязнения воздуха. Концентрация пыли превысила норматив в шесть раз. Главным веществом, которое является загрязнителем, стали мелкие частицы РМ 2,5. Это мелкодисперсная пыль.

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#Свердловская область#Здоровье#Воздух#Экстренное предупреждение#Загрязнения
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