Предупреждение о смоге объявлено на Среднем Урале

Posted 1 октября 2021, 13:46
Published 1 октября 2021, 13:46
Modified 18 сентября 2022, 14:13
Updated 18 сентября 2022, 14:13
Прогнозируется, что смог будет стоять с 1 октября 20.00 до 4 октября того же времени. Данные синоптиков Уралгидрометцентра гласят, что в эти дни в регионе будут плохо рассеиваться вредные примеси в воздухе.
Ночью столбики термометров опустятся до -5…+2 градуса, температура воздух составил +5… +10 градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.
Напомним, в ночь на 3 сентября в Екатеринбурге повысился уровень загрязнения воздуха. Концентрация пыли превысила норматив в шесть раз. Главным веществом, которое является загрязнителем, стали мелкие частицы РМ 2,5. Это мелкодисперсная пыль.